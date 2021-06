Incendio dificulta labores de rescate de sobrevivientes en derrumbe de Miami

Los equipos de rescate continúan trabajando este sábado en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida (EE.UU.), mientras un fuego «grande» en el interior de los escombros está dificultando la búsqueda de sobrevivientes, informaron las autoridades.

«Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda, el incendio continua vivo», dijo en rueda de prensa hoy Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade,

Según la regidora, «los números» de víctimas mortales y desaparecidos no han cambiado hasta el momento: 4 y 159, respectivamente; aunque el enfoque a día de hoy continúa siendo el mismo, la búsqueda de sobrevivientes.

En la rueda de prensa, donde también se encontraba el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se informó que las cuadrillas de rescatistas «no han parado de apartar escombros para buscar a las personas» durante toda la noche.

.@FLSERT continues to work around the clock to ensure all resources are available to aid search and rescue in Surfside. Director @KevinGuthrieFL is on-site and coordinating Florida’s response. pic.twitter.com/3IKvVpC6lA