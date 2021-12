Independiente del Valle vence a Emelec en la primera final

Independiente del Valle venció 3-1 a Emelec este domingo en la final de ida disputada en el estadio Banco Guayaquil de Sangolquí. El cotejo inició a las 20:00 después de que fue postergado por la fuerte lluvia que cayó en la zona.

Independiente del Valle desde el inicio de esta final de ida buscó adelantar el marcador con un juego muy intenso que sorprendió a El Bombillo.

A los dos minutos del encuentro, Pedro Ortiz evitó el primer tanto al controlar un remate peligroso de Lorenzo Faravelli que tenía destino de red. El Matagigantes seguía insitiendo y en otra aproximación, Caravalí logró desviar un centro de Hurtado al córner, aunque por poco la mete en su propio arco.

Tras varios intentos, Los Eléctricos consiguieron abrir el marcador. Hurtado envió un centro pasado al costado izquierdo donde apareció sin marca Sornoza. El mediocampista definió cruzado de borde interno y dejó estático a Ortiz.

Antes de finalizar el primer tiempo, el escenario para Emelec se complicó más. Tras una acción entre Cabeza y Ramírez, el central Luis Quiroz revisó el VAR y decidió expulsar el jugador azul a los 38 minutos. Además, Joao Rojas se fue lesionado y lo reemplazó Facundo Barceló.

INDEPENDIENTE BUSCÓ LA GOLEADA

Al primer minuto del complemento Quiroz sancionó la pena máxima a favor de Independiente del Valle por una mano de Barceló.

No obstante, Sornoza falló el disparo pero el árbitro ordenó repetir el lanzamiento porque Ortiz no tenía el pie en la línea de gol. Nuevamente el encargado de cobrar el penal fue Sornoza, quien en esta ocasión no falló y puso el 2- 0.

A 15 minutos del final del cotejo llegó la goleada. Sornoza nuevamente fue protagonista al ejecutar un cabezazo que se estrelló en el horizontal y fue aprovechado por Bauman, que definió sin marca. El VAR revisó el accionar y posteriormente validó el gol.

En el tiempo extra se marcó un penal a favor de Emelec por mano de Schunke. El encargado de poner el único tanto a fvaor de El Bombillo fue Sebastián Rodríguez.