Juan David Morales, más conocido como ‘Juanda’, es un influencer colombiano con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y más de 18 millones en Tiktok. Tan popular se volvió en los últimos dos años que su reaparición a las redes sociales este 25 de octubre de 2022 fue celebrado por fanáticos de países de Latinoamérica, incluído Ecuador.

La última publicación del bogotano la realizó el 12 de marzo de este año en Instagram. Sin dar razones desapareció del mundo digital y comenzaron las teorías ante su ausencia. Algunos alegaban que estaba en otros proyectos más importantes y otros señalaban episodios de depresión y ansiedad.

Más apegada a la realidad fue la última teoría, confirmada por el mismo Juanda en su transmisión en vivo de casi una hora en la relató lo que había vivido. Las más de 500 mil personas conectadas escucharon sobre los graves problemas de salud mental que el influencer experimentó durante mucho tiempo y con los que aún sigue luchando.

JuanDa quiso suicidarse

Para empezar Juanda dijo que, desde muy niño, tuvo intenciones de suicidarse. “Hace muchos años me he odiado, he odiado mi vida, he odiado muchísimas cosas de las que represento y siento que soy una carga”, confesó.

Una fecha que no olvidará nunca es el 22 de abril de 2022, cuando aceptó que sus problemas ya lo sobrepasaron y colapsó. Tras pasar varios días sin bañarse, de repente decidió no continuar con vida. Yse habría suicidado si una pregunta no hubiese retumbado por su cabeza. “¿Quién le va a dar desayuno mañana a ‘Chandosa’ (su mascota)?”

No quería hablar con su familia ni amigos dada su crisis de salud mental. Afortunadamente para él, un amigo influencer conocido como ‘El Brayan’ acudió a su casa y comprobó que su situación era muy grave. Por esto decidió llevarlo a un hospital psiquiátrico.

“El viaje al hospital psiquiátrico es lo más horrible que he sentido en mi corazón”, recordó Juanda. En el recinto le contabilizaron 38 heridas abiertas y dada su condición inició el proceso de rehabilitación. El primer paso fue el aislamiento total, sin dialogar con amigos o seres queridos. Mucho menos usar su celular o navegar por internet.

“Me quitaron absolutamente todo. No tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días”, dijo mientras mostró a cámara un libro de pasatiempos”. Recibió ayuda profesional y se le suministró medicación.

Parecía que estaba en el camino a la mejoría, aunque durante el proceso se enteró del elevado costo de estar internado en un hospital psiquiátrico. Buscó salir de allí cuanto antes, pero su amigo ‘El Brayan’ le dijo que asumiría la cuenta, prometiendo reunir fondos.

Recaída mucho más grave

Juanda salió del centro después de unas semanas e intentó continuar con su vida. La recaída fue inevitable y tuvo que volver al hospital por segunda vez. “Me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano”, relató.

La segunda vez confesó que el tratamiento lo tomó diferente. Compartió con más personas y disfrutó de pasatiempos que pueden ser insignificantes para muchos, aunque a él le devolvieron la vida. Escuchar música, dibujar, hacer una sopas de letras o elaborar pulsera lo ayudaron para mejorar.

¿Volverá a las redes sociales?

Ya más consciente de su estado emocional fue dado de alta una vez más. Esta vez se dio más tiempo para aparecer en redes y darle un mensaje de superación a sus seguidores.

“Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. (…) Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí. Quiero ser feliz”, puntualizó el joven influencer. Aprovechó para informar que su relación con Camilo Triana, otro influencer, terminó tras cuatro años.

«Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. (…) Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente», comentó Juanda.

Actualmente, Juan David Morales continúa con su tratamiento pero ahora desde casa, con psicólogos y psiquiatras que llevan su caso. Aclaró que no sabe si volverá definitivamente a las redes sociales, pero sí quiere que le den la oportunidad de ver su contenido. “Quiero ganarme otra vez su confianza. Quiero ver si mi vida es esto de las redes o si definitivamente me voy. Quiero encontrarme”, finalizó.

Con información de | El Tiempo/Infobae