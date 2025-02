Actualizado 11:39

Un equipo de ingenieros de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ha desarrollado un sistema de alas flexibles inspirado en los murciélagos. Su objetivo es mejorar la eficiencia de vuelo de los drones y ofrecer nuevas aplicaciones tecnológicas.

Los investigadores de la Escuela de Ingeniería estudiaron cómo los murciélagos usan sus alas membranosas, logrando gastar hasta un 40 % menos de energía que insectos como las polillas. Con esta información, crearon alas altamente deformables, fabricadas con un polímero de silicona para los drones.

» Asimismo, el aire fluye suavemente sobre las alas curvadas, generando más sustentación y haciéndolas incluso más eficientes que las rígidas del mismo tamaño», explicaron los autores del estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sin embargo, no basta con que el ala esté curvada en los drones, también debe tener la flexibilidad adecuada. «Si es demasiado flexible, su rendimiento disminuye», advirtió Alexander Gehrke, exestudiante de doctorado en EPFL y autor principal del estudio.

Además, estos resultados pueden beneficiar tanto a biólogos como a ingenieros del sector de drones, especialmente en el desarrollo de modelos más pequeños y resistentes a perturbaciones aerodinámicas. «También los drones cuadrirrotores dejan de funcionar a escalas muy reducidas. Una alternativa sería replicar el aleteo de los animales para crear versiones mejoradas capaces de flotar y transportar carga de manera más eficiente», señaló EPFL.

Igualmente, los hallazgos podrían aplicarse a otras tecnologías, como turbinas eólicas o captadores de mareas que aprovechan la energía de las corrientes oceánicas.

