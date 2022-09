Richard Carapaz disfrutó al máximo la última jornada de la Vuelta a España 2022. Durante la presentación de equipos protagonizó un divertido momento.

En el llamado a Ineos Grenadiers apareció Carapaz con el maillot de pepas azules, que lo acredita como el rey de la montaña de la competencia. Sin embargo, la organización decidió darle un insólito obsequio por su apodo de la ‘Locomotora del Carchi ‘.

El ecuatoriano se encontraba disfrutando con sus fanáticos cuando de repente apareción un miembro de la organización de la Vuelta con un carretilla llena de carbón, lo que provocó risas en el ciclista y el público.

‘Richie’ lo tomó con humor e incluso corrió con la carretilla, mientras sus fanáticos y compañeros del equipo británico se reían de la broma.

🇪🇨🚂



La Locomotora is ready to roll into Madrid @RichardCarapazM #LaVuelta22 pic.twitter.com/rc0Cc7EcWu