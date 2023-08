El Inter Miami de Messi vence en penales a Dallas y pasa a cuartos de Leagues Cup

Tras un partido de locura en el que el argentino Lionel Messi anotó dos goles, el Inter Miami obtuvo el triunfo 5-3 en penales (4-4 en tiempo reglamentario) contra el FC Dallas.

El partido disputado este domingo 6 de agosto del 2023, corresponde a los octavos de final de la Leagues Cup.

El capitán albiceleste abrió el marcador en el minuto 6 y después de que el FC Dallas llegara a ir ganando 4-2, empató el juego con un estratosférico tiro libre en el 85.

