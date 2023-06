Iván Saquicela se pronuncia tras fallo a favor de Jorge Glas

El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, se pronunció, este viernes 9 de junio de 2023, tras la restitución de los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas sentenciado por corrupción.

«El juez ha competido un delito de prevaricato”, dijo Saquicela a Teleamazonas. Y añadió que la Fiscalía General del Estado «debe actuar de forma inmediata y procesar por prevaricato, no pueden suceder este tipo de conductas, desnaturalizar a las garantías constitucionales poniendo en serio peligro la institucionalidad y dejando en mal predicamento a la justicia del país.»

Saquicela asegura que “esta sentencia se refiere exclusivamente al contexto de la Asamblea Nacional, el juicio político y que no se le habría notificado la suspensión de derechos políticos por parte de la Contraloría General del Estado y que no consta en el Ministerio de Trabajo, pero no tiene nada que ver, mucho menos dejar sin efecto dos sentencias, una por caso Sobornos y otra por Odebrecht”.

El Presidente de la Corte Nacional sostiene que esas sentencias están en firme y que en la resolución el juez de Yahuachi “no se atreve siquiera a mencionar a dichos fallos y por lo tanto se mantienen firmes. Si están firmes, están suspendidos los derechos políticos”.

Además, dijo que el CNE debe tomar en consideración las sentencias en firme de la Corte Nacional y que podría pedir una certificación y, sobre esa base, adoptar su resolución.

“Entiendo que existe un delito de prevaricato y es competencia de la Fiscalía iniciar inmediatamente el proceso penal. A partir de aquello, el Consejo de la Judicatura adoptar las acciones disciplinarias en el ámbito de sus competencias”, concluyó Saquicela.

Medidas cautelares a favor de Glas

Este viernes 9 de junio de 2023, Jhon Rodríguez, juez constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, admitió la petición de medidas cautelares a favor de Glas. La notificación establece que “se le restituyen los derechos políticos de participación de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023”

En la resolución se establece que se levantan los impedimentos para que Glas puede ejercer cargo en el sector público.

El juez sostiene que las medidas cautelares autónomas se mantendrán vigentes hasta que el CNE realice la entrega de las credenciales de Presidente y Vicepresidente de la República, que según el calendario electoral se realizará el 30 de noviembre de 2023.

Sentencia de Glas

Esto sucede un día antes de que se venza el plazo para que las organizaciones políticas definan a sus candidatos para la Presidencia de la República y para la Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana anunció que tomará la decisión este sábado 10 de junio.

Glas salió de la Cárcel 4 de Quito el 28 de noviembre del año pasado, pero solo de forma provisional. El exvicepresidente fue condenado a 6 años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht; y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Sin embargo, estas dos condenas se unificaron y actualmente solo responde por la pena más larga.

