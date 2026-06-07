Louis Vuitton sorprende en Mónaco con un gigantesco logo formado por yates de lujo

Louis Vuitton transformó Mónaco para el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1

La marca de lujo Louis Vuitton llamó la atención durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco tras una llamativa intervención visual en la bahía de Monte Carlo.

Más de 100 megayates blancos fueron ubicados estratégicamente sobre el mar para formar el icónico monograma “LV”, acompañado de figuras geométricas características de la firma francesa.

Las embarcaciones, de entre 50 y 100 metros de longitud, fueron alineadas mediante coordenadas GPS para crear una imagen visible únicamente desde grandes alturas, como helicópteros o edificios elevados de la ciudad.

Las imágenes aéreas de la intervención comenzaron a circular masivamente en redes sociales y mostraron cómo el diseño ocupó una importante parte de la bahía de Mónaco durante el evento automovilístico.

La activación coincidió con las actividades del Gran Premio de Mónaco, uno de los eventos más exclusivos del calendario de la Fórmula 1 y frecuentemente asociado con marcas de lujo, celebridades y millonarias campañas publicitarias.

La propuesta visual fue desarrollada por la cuenta digital Vertex CGI, especializada en contenido generado por computadora y producciones visuales virales.

Hasta el momento, Louis Vuitton no ha confirmado oficialmente detalles sobre la intervención ni sobre el despliegue logístico detrás del proyecto.