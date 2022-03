J Balvin y Ed Sheeran combinan sus voces en dos novedosos temas

Las superestrellas globales e los íconos culturales, J Balvin y Ed Sheeran, se han unido para combinar un incomparable talento y habilidad musical. Por ello presentan una colaboración musical sin precedente con 2 canciones, donde figuran “Sigue” y “Forever My Love”.

El proyecto nació de una amistad entre las dos leyendas musicales cuando Sheeran escuchó a Balvin hablando una mañana en el gimnasio. Ahí reconoció su voz y eso dio paso a una conversación; y posteriormente una amistad genuina, y casi de inmediato nació una colaboración.

“Sigue”, un tema alegre de reggaeton y baile, y “Forever My Love”, una bella balada de amor, muestran la habilidad única de Balvin y Sheeran.

Son capaces de cruzar géneros, así como también de diversificar el tipo de música que escriben y presentan. Los dos han comprobado que cuando se trata del lenguaje de la música, no existen las barreras. Al combinar los géneros de pop y reggaetón, está sociedad promete revolucionar y unir al mundo de la música que hoy conocemos.

Escucha «Sigue» aquí

J Balvin y Ed Sheeran en el gym

“Todo lo bueno toma su tiempo. Hace 6 meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre jeje. En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán jejeje pero las primeras dos canciones que montamos «Sigue» y «Forever my Love» ya salieron. Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del Reggaetón y él me invito a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues disfruten tanto como nosotros», dijo J Balvin.

Escucha aquí «Forever my love»

Reconocí su voz

“Conocí a J en un gimnasio en Nueva York el año pasado, éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Luego simplemente pasamos a ser compañeros que charlaban sin parar. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más. Las dos primeras canciones que escribimos fueron «Sigue» y «Forever My Love» y absolutamente me encantaron. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí y estén atentos a todo lo que está por venir”, dijo Ed Sheeran.