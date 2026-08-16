Orense gana a Deportivo Cuenca por la fecha 25 de LigaPro y quiere salir de zona de descenso

Orense SC firmó una actuación sólida en el estadio 9 de Mayo al derrotar 2-0 a Deportivo Cuenca en el marco de la vigésima quinta jornada de la LigaPro. El conjunto machaleño hizo valer su condición de local desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo dinámico y ejerciendo una presión alta que incomodó de forma constante la salida del equipo visitante.

El dominio territorial del cuadro bananero encontró su recompensa en la primera mitad mediante una jugada colectiva bien estructurada por las bandas. Tras varios avisos sobre la portería rival, la apertura del marcador le permitió a Orense administrar los tiempos del compromiso con mayor serenidad, obligando a Deportivo Cuenca a adelantarse en el campo y dejar espacios aprovechables de contraataque.

Deportivo Cuenca intentó reaccionar en el periodo complementario mediante variantes tácticas y el ingreso de elementos ofensivos para poblar el área rival. Sin embargo, la zaga de Orense se mantuvo ordenada y neutralizó con solvencia las aproximaciones morlacas, apoyándose en una destacada labor de sus mediocampistas de contención para cortar las lógicas transiciones de la visita.

El segundo gol del compromiso llegó en el momento más oportuno, sellando definitivamente las aspiraciones de remontada del cuadro azuayo. Con una definición precisa dentro del área, Orense aumentó la ventaja a 2-0 y liquidó un encuentro donde la efectividad en ataque y la concentración defensiva terminaron por marcar la diferencia entre ambas escuadras.

Esta victoria le permite a Orense sumar tres puntos vitales en la tabla de posiciones, consolidando su invicto en casa y afianzándose en la pelea por los cupos a torneos internacionales. Por su parte, Deportivo Cuenca deberá corregir desaciertos en el plano defensivo y rearmar su estrategia para afrontar los siguientes compromisos de la recta final del torneo.