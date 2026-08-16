¡EN VIVO! Emelec busca puntos claves ante Técnico Universitario por la fecha 25 de la LigaPro

En el estadio George Capwell, Emelec ante Macará de Ambato, por la fecha 15 de la LigaPro

Emelec recibe a Técnico Universitario en el Estadio George Capwell por la vigésimo quinta jornada de la LigaPro 2026. El conjunto eléctrico saldrá al campo con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla general y reengancharse en la pelea por la clasificación a torneos internacionales.

Por su parte, Técnico Universitario afronta este compromiso con la urgencia de rescatar puntos fuera de Ambato. El cuadro albirrojo atraviesa un momento complejo en el torneo local, por lo que una victoria en Guayaquil resultaría crucial para alejarse de los puestos comprometedores del fondo de la clasificación.

Los comandados por el cuadro azul llegan a este choque tras registrar un empate sin goles en la fecha anterior. La falta de efectividad en el área rival ha sido uno de los principales dolores de cabeza para la escuadra guayaquileña, que intentará aprovechar la localía para recuperar la fluidez ofensiva y la contundencia en los últimos metros.

En la acera opuesta, el Rodillo Rojo busca recomponer sus líneas tras una dura caída en casa frente a Mushuc Runa. La escuadra ambateña necesita ajustar su bloque defensivo y corregir los desatenciones en la marca que le costaron puntos valiosos en los compromisos recientes para aspirar a un resultado positivo en el Puerto Principal.

El historial reciente entre ambas instituciones favorece a los millonarios, quienes ya lograron imponerse por la mínima diferencia en el estadio Bellavista durante el choque de la primera etapa. Sin embargo, el historial previo queda en segundo plano cuando la presión por obtener puntos inmediatos condiciona el planteamiento de ambos entrenadores.

Se anticipa un duelo intenso en el césped del Capwell, donde la disputa del balón en la zona media será fundamental para dominar el ritmo del juego. Con objetivos prioritarios en juego para la recta final de la fase regular, ambos clubes buscarán plasmar sus mejores argumentos futbolísticos desde el pitazo inicial.