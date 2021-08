Jasper Philipsen se llevó la quinta etapa de la Vuelta a España

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Tarancón y Albacete.

Philipsen, de 23 años, marcó un tiempo de 4h24’41» al pasar la meta, luego de recorrer 184.4 kilómetros.

Se trató de una jornada marcada por una caída masiva que le supuso al estonio Rein Taaramae perder el maillot rojo de líder.

Ahora, el francés Kenny Elissonde, del equipo Trek, se ubica como el dueño de la camiseta de líder de la Vuelta a España.

Jasper Philipsen, ganador en el esprint de Burgos, ganó el duelo de velocistas al neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck) y al italiano Alberto Dainese (Ag2r Citroen).

El momento más dramático de la etapa se vivió a 12 km de meta, cuando una caída involucró a varios ciclistas.

Esto privó al estonio Rein Taaramae de la posibilidad de retener el maillot rojo. Taaramae quedó rezagado y la prenda pasó a las espaldas del francés Kenny Elissonde.

En la clasificación general, Elissonde marca un acumulado de 17h33’57». Atrás aparece el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), a 5 segundos.

En tercer lugar, y a 10 segundos del líder está el galo Lilian Calmejane. El español Enric Mas (Movistar), aparece cuarto clasificado, con 20 segundos de diferencia respecto al maillot rojo.

Jasper Philipsen, ganador de la etapa, se ubica en el puesto 125 de la clasificación general.

Este jueves se disputa la sexta etapa entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros. EFE

