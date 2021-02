Jhonatan Narváez iniciará su temporada en el Tour du Haut Var

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, de los registros de Ineos, iniciará su temporada 2021 en una competencia por los Alpes marítimos.

Tal como lo anunció Ineos Grenadiers, Narváez, oriundo de Sucumbios, está incluido en el equipo para el Tour de Haut Var, que consta de tres etapas.

El Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de febrero. La cita francesa contará con 11 equipos World Tour, el máximo de la primera división permitidos para esta categoría.

Los de Ineos para esta competencia son: Rohan Dennis, Tao Geoghegan Hart, Jhonatan Narváez, Tom Pidcock, Pavel Sivakov, Geraint Thomas y Dylan Ban Baarle.

En la competencia también habrá importantes figuras como: Nairo Quintana, Greg Van Avermaet, Giulio Ciccone, Bauke Mollema.

Se suman Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Fabio Aru, Michael Woods o Dan Martin entre otros.

