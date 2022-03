Jhonatan Narváez se retira de Tirreno Adriático por caída

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) se retiró este sábado 12 de marzo de la Tirreno Adriático después de una caída en la sexta etapa. El tricolor dejó la etapa apenas media hora después que se iniciara.

“Mala caída para Jhonatan Narváez. El ciclista ecuatoriano se ve obligado a abandonar”, publicó la organización de la Carrera de los Dos Mares en su sitio web.

De inmediato, Ineos confirmó que el ecuatoriano recibió atención inmediata y que en las próximas horas emitirían un comunicado con la situación médica del tricolor.

Con el retiro de Narváez, el equipo inglés se queda sin ecuatorianos en esta competencia italiana.

Sadly we can confirm @NarvaezJho has been forced to abandon #TirrenoAdriatico following a crash on stage six.



He is being checked over by team medical staff. pic.twitter.com/QFxaFWVkcA