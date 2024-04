Jorge Glas aparece en video desde la cárcel hablando con sus abogados

El exvicepresidente Jorge Glas apareció este miércoles 10 de abril de 2024 en un video desde la cárcel. En una reunión virtual con sus abogados se pronunció por primera vez desde su detención al interior de la Embajada de México el viernes pasado, en Quito.

El video de 1:24 compartido por su abogada Sonia Vera García en su cuenta de X, se ve al exvicepresidente vistiendo una camiseta azul. En la reunión virtual hay, al menos, otras cinco personas.

Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político". pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

Glas habla del día de su detención y denuncia haber sido torturado por la Policía Nacional. «Yo estaba todo apaleado«, dice sobre el momento en que le leyeron los derechos.

«Me sientan ahí y yo me desvanezco, todavía me dicen ‘párese, párese’, (…) pero yo no podía por la paliza que me habían dado», insiste el exvicepresidente que permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Según Glas, hay dos videos de su detención, «el verdadero, cuando me bajaron del carro así todo torturado, guindado de los pulgares, como en la época de la dictadura, y este segundo video (…) que bueno que el presidente López Obrador haya hecho públicas las imágenes».

La publicación de Vera asegura que Glas está en huelga de hambre. Mismo motivo que habría provocado su descompensación y traslado la hospital el lunes pasado.

Vera escribió que el agradecimiento del exvicepresidente al Gobierno mexicano se traduce en que «el asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político«.

Procesos judiciales

Glas permanecía recluido en la cárcel de Cotopaxi y luego en la cárcel 4, de Quito. Su liberación la ordenó, a través de una medida cautelar el 28 de abril de 2022, el juez Emerson Curipallo, hoy vinculado y detenido dentro del caso Metástasis.

Mientras tanto debía cumplir con la presentación semanal a la Penitenciaría del Litoral y mantenía prohibición de salida del país.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2024, la Corte Constitucional declaró improcedentes esas medidas cautelares por “contravenir prohibición expresa en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales».

El exvicepresidente correísta ingresó a la embajada mexicana en Quito el 17 de diciembre de 2023 para evadir la orden de captura con fines investigativos. Luego solicitó el asilo político, pero el Gobierno ecuatoriano le negó el salvoconducto.

Las autoridades ecuatorianas investigan a Glas en el caso Reconstrucción de Manabí por el presunto delito de peculado. Este caso investiga la disposición de fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto de abril de 2016.

Además de este caso, hay una investigación por el presunto delito de intimidación denunciado por su exasistente Soledad Padilla, en octubre de 2023.

