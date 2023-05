Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, reveló que en el informe borrador no se recomienda el enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo dio a conocer en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este viernes 5 de mayo del 2023 y aseguró que hará cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El asambleísta dijo que tras haber analizado las pruebas de cargo y descargo, y las acusaciones políticas presentadas, la Comisión de Fiscalización, sobre la base de los aportes y comparecencias, concluye que el Primer Mandatario no ha incurrido en el presunto delito de peculado y por ello no se recomienda el juicio político. Además indicó que este documento está en manos de los legisladores y será tratado este sábado 6 de mayo del 2023.

Asimismo, Villavicencio desmintió que la comisión vaya archivar el proceso, ya que «no está en capacidad de hacerlo», tal como se establece en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Pese a las amenazas, a la violencia y al terror que generaron en las últimas horas los asambleístas de Unes, del PSC y Bruno Segovia hemos elaborado el informe en el que no se recomienda el enjuiciamiento político porque no hay causales”, enfatizó.

El legislador también aseguró que los interpelantes han sido «tan mediocres» que «hasta hoy no han podido presentar una prueba». Por ello, exigió a Viviana Veloz que presente el contrato firmado entre Amazonas Tanker y Flopec, principal prueba del proceso. Villavicencio asegura que no existe.

Asimismo, ratificó que hará cumplir la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, por ello, si el informe no recibe los votos suficientes en la Comisión de Fiscalización lo remitirá al Pleno de la Asamblea como se establece en la normativa.

«Solo podemos hacer lo que está escrito. Esa es la enorme desesperación que tiene el asambleísta Torres, los correístas y su nueva adquisición, el asambleísta Bruno Segovia. Están enloquecidos porque la ley no les permite presentar un informe de minoría y tampoco un informe de posiciones. No tengo la culpa si ustedes no saben leer», enfatizó Fernando Villavicencio.

