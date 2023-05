Pachakutik estará vigilante del juicio político a Lasso, dice Churuchumbi

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional electo de Pachakutik, dijo que estarán vigilantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso. El juicio será el martes 17 de mayo de 2023. El Pleno Legislativo votará a favor o en contra de destituir y censurar al Presidente.

En un comunicado publicado este 14 de mayo, Churuchumbi se refirió a presuntos empresarios que se han involucrado en la política para comprar conciencias y «socapar a un gobierno incompetente». El resultado de eso, dijo, ha sido muerte, pobreza, falta de acceso a la salud y falta de acceso a la educación, que han provocado un desazón en Ecuador.

Por esos actos, explicó Churuchumbi, el próximo 17 de mayo la Asamblea Nacional es «la esperanza de todo un país». En particular, el coordinador se refirió a los legisladores del movimiento Pachakutik. Ellos, dijo, «deben respetar las decisiones colectivas y hacer lo que esté en sus manos para quitarnos este problema que ya es una pesadilla».

Lea también:

¿Acuerdos?

Guillermo Churuchumbi no mencionó qué podría pasar con los legisladores del movimiento si llegaran a votar en contra de destituir al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, dijo que es bueno que haya diálogos con los bloques antagonistas del Legislativo siempre y cuando ellos» también tengan por objetivo eliminar esta pesadilla que se dilata ya dos años».

En el comunicado, Churuchumbi enfatizó que no se deben confundir estos diálogos con ‘jugadas maestras’ que puedan alterar sus decisiones. Sobre esto, el coordinador aseguró que Pachakutik ya decidió que no permitirá que eso ocurra. «El país no se vende, ni se negocia, en unidad debemos sacarlos adelante», señaló.

¿Qué mas dijo?

Churuchumbi aprovechó el comunicado para felicitar a las nuevas autoridades locales que se posesioanron este 14 de mayo de 2023. El coordinador electo le deseó éxito a las autoridades que asumieron «desde lo local, el reto de devolverle la dignidad a nuestro país«.

Además mencionó que «como coordinador nacional electo de Pachakutik, cuenten conmigo para trabajar en beneficio de las grandes mayorías». Sin embargo, también dijo que desde el movimiento estarán «vigilantes» de que no traicionen el mandato popular.

También en Teleamazonas: