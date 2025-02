Actualizado 16:48

Redacción Teleamazonas.com

¿Kendry Páez volverá a Independiente del Valle? El jueves 20 de febrero del 2025, el directivo del cuadro rayado, Andrés Larriva, aseguró en Machdeportes que existen altas posibilidades de que el futbolista se quede en Londres y no retorne a jugar el primer semestre en el elenco rayado.

Páez fue fichado en el 2023 por Chelsea de Londres, cuando apenas tenía 16 años. Independiente del Valle y el cuadro ‘blue’ acordaron que el futbolista se incorporaría a su nuevo club cuando cumpliese la mayoría de edad. El futbolista cumplirá 18 años, el 3 de mayo del 2025.

Sin embargo, las partes decidieron adelantar la llegada del futbolista. ¿La razón? Según Larriva, las críticas sistemáticas que recibe Páez en las redes sociales fueron el detonante. Los clubes optaron por darle un contexto de tranquilidad y alejarlo del medio ecuatoriano.

El menor de edad se ha visto involucrado en varios escándalos. Desde apariciones en centros de diversión nocturna, durante una gira amistosa de la Selección, en marzo del 2023, hasta aparecer en conciertos hasta inhalando un ‘vape’. A ello se suma un discreto rendimiento, en el 2024.

🚨🔵 Kendry Páez, at Cobham from now on to start adapting to European football ahead of Chelsea move in June.



Kendry (2007) signed for Chelsea in 2023 for €20m package, main part in add-ons.



He’s now gonna work under #CFC staff indications, preparing for next season. pic.twitter.com/dzHRLrNzmz