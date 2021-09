La cápsula Dragon vuelve con éxito con la primera misión civil en el espacio

La cápsula Dragon, de la firma privada SpaceX, llegó con éxito este sábado al Océano Atlántico y delante de la costa de Florida (EE.UU.), con los cuatro miembros de la tripulación de la misión Inspiration4, la primera completamente civil que alcanza el espacio orbital.

La Dragon llegó casi a la hora prevista, las 19:07 horas (23:07 GMT), con los cuatro tripulantes a bordo, ninguno de ellos astronautas profesionales y que han alcanzado el espacio orbital por primera vez en su vida.

«Fue un gran viaje para nosotros, y recién estamos comenzando», dijo el comandante de la misión, Jared Isaacman, segundos después de que la cápsula alcanzara las aguas del Atlántico con apoyo de cuatro paracaídas.

La Inspiration4 concluye así un viaje de tres días en el espacio; desplazándose a una velocidad de 28.160 kilómetros por hora que le ha permitido circundar el planeta cada 90 minutos.

En esos días la Dragon alcanzó una altura de unos 575 kilómetros de la Tierra (357 millas), más que la Estación Espacial Internacional (EEI) y que las misiones de los telescopios espaciales Hubble.

Además de Isaacman, la misión estuvo compuesta por la asistente médica Hayley Arceneaux, sobreviviente de cáncer, de 29 años y la estadounidense más joven que llega al espacio; así como el ingeniero aeronáutico Chris Sembroski y la profesora y geocientífica Sian Proctor, que hizo de piloto.

