La hija de Pelé publicó nuevas imágenes que muestran la recuperación de su padre

El exdelantero brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ apareció este sábado sonriente durante una sesión de fisioterapia en el hospital en el que permanece ingresado, tras la extirpación de un tumor en el colon, en un vídeo compartido por su hija Kely.

«Hoy fueron dos pasos adelante», afirmó su hija Kely Nascimento en un mensaje publicado en su perfil de Instagram y que acompañó con un corto vídeo del triple campeón mundial en el que cumple unos ejercicios de fisioterapia.

Las imágenes fueron captadas mientras ‘o Rei’, de 80 años, ejercitaba sus piernas mediante una serie de pedaleos.

En un momento determinado las personas que están a su alrededor le piden que haga lo mismo con los brazos. Pelé hace el movimiento a su manera y acto seguido sonríe, entre las carcajadas de sus acompañantes.

Kely Nascimento también compartió una fotografía en la que un enfermero afeita al astro brasileño y otra instantánea de su padre sonriente. «Gracias por todo el cariño y todos los mensajes», indicó la hija del mítico exjugador de Santos y Cosmos.

Por su parte, Pelé publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a un mensaje de agradecimiento al personal de salud que lo atiende.

«El buen humor es la mejor medicina y eso me sobra. No podría ser diferente. Es tanto el cariño que he recibido, que tengo el corazón lleno de gratitud», escribió el astro brasileño.

SALUD DE PELÉ

Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, está ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el pasado 31 de agosto, cuando unos exámenes de rutina, que había postergado por la pandemia de coronavirus, le detectaron un tumor sospechoso en el colon.

El exdelantero se sometió a una cirugía el día 4 de septiembre para la extracción de ese tumor y pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se fue recuperando de forma satisfactoria.

Sin embargo, poco después de que le subieran a planta, su evolución se vio interrumpida por una «breve inestabilidad respiratoria»; motivo por el cual fue trasladado a cuidados semi-intensivos, de acuerdo con el último boletín médico.

Tras ese episodio, Pelé informó en la víspera a través de sus redes sociales que sigue recuperándose «muy bien» y que continúa «sonriendo todos los días», en un intento por tranquilizar una vez más a sus seguidores.

La salud del rey del fútbol se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido notablemente su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.

