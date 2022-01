La OMS lanza advertencia frente al avance de ómicron en Europa

Más del 50% de la población de la región Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) habrá contraído la variante ómicron del coronavirus en los próximos dos meses, si el ritmo de transmisión se mantiene, advirtió la institución este martes.

«A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington prevé que más del 50% de la población de la región se habrá contagiado con la variante ómicron en las seis u ocho semanas venideras», dijo el director de la región Europa de la OMS, Hans Kluge, en una rueda de prensa.

El responsable subrayó que esta variante presenta varias mutaciones «capaces de fijarse más fácilmente a las células humanas» y afectar a personas que ya han sufrido el covid-19 y están vacunadas.

At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) @IHME_UW forecasts that more than 50% of the population in the Region will be infected with Omicron in the next 6-8 weeks @hans_kluge