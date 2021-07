Rani, la que sería la vaca más pequeña del mundo, causa sensación en Bangladés, donde miles de personas hacen caso omiso a las restricciones de aislamiento por el coronavirus para conocerla.

La vaca que mide 51 centímetros de altura y 66 centímetros de largo, según sus dueños sería la más pequeña del mundo; pues es 10 centímetros más baja que la vaca más pequeña que figura en el libro de los Guinness World Records. Por ello, sus dueños adelantan los trámites para recibir el título.

MEET MINI RANI



LOOK: People measure a dwarf cow named Rani, whose owners applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, at a cattle farm in Charigram, Bangladesh on July 6. | 📷Munir Uz zaman/AFP pic.twitter.com/eYxYEA5nnu