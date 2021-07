Mollema gana la etapa 14; Carapaz es quinto en la general del Tour de Francia

El holandés Bauke Mollema logró este sábado el triunfo en la etapa 14 del Tour de Francia, tras culminar una larga escapada en un perfil para aventureros. Mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz culminó la etapa junto al pelotón, con diferencia de 6 minutos 53 segundos con el ganador.

El ciclista del Trek consiguió en Quillan, a sus 34 años, su segundo triunfo de etapa en el Tour, cuatro años después de haberse impuesto en el Puy-en-Velay.

Fugado a mitad de la etapa 14 con un nutrido grupo de ciclistas, Mollema, sexto del Tour de 2013, se fue en solitario en el descenso de la cota de Galinagues, de tercera categoría, penúltima dificultad montañosa de la jornada.

🇳🇱 @BaukeMollema attacked from the break to claim a wonderful solo victory in Quillan!



See the last KM below⬇️



Après avoir résisté au retour de ses poursuivants, 🇳🇱 @BaukeMollema s’offre une fantastique victoire en solitaire à Quillan !



Son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/GPiWaIg4d6