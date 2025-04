Largas filas en Guayaquil para firmar becas ‘Because he is nice’

Actualizado 09:40

Redacción Teleamazonas.com |

Cientos de personas acudieron a los exteriores del Gobierno Zonal de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad, este miércoles 23 de abril del 2025. Los ciudadanos acudieron para completar el proceso de la beca ‘Because he is nice‘ del gobierno de Daniel Noboa.

Los jóvenes y adultos deben firmar el contrato del programa para poder iniciar las clases de inglés. A escala nacional se entregarán más de 400 000 becas.

«Llegué 03:30 de la mañana. Una vez que nos dan el turno el proceso es súper rápido. Quiero estudiar inglés porque abre muchas puertas en el ámbito profesional, laboral y educativo», señaló una de las beneficiaras de la beca del Gobierno.

La convocatoria para la firma de las becas era para las 08:00, pero en el Gobierno Zonal de Guayaquil se abrieron a las 07:30. Los ciudadanos que se encontraban en las filas recibieron un turno y luego fueron llamados en grupos de diez personas.

Los jóvenes y adultos que se inscribieron en Guayaquil se mostraron emocionados por la oportunidad de acceder a estas becas. «Estoy emocionada porque voy aprender inglés y eso me puede ayudar más adelante para estudiar», señaló María Fernanda, mientras esperaba para firmar la beca.

Incluso, padres de familia junto a sus hijos aplicaron para el programa y poder estudiar juntos. «Vamos a aprovechar la oportunidad que nos están dando en este momento», señaló una de las postulantes, que acudió a la firma junto a su hijo.

El proceso empezó el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de abril del 2025. Hasta este miércoles, 23 de abril, según el último reporte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) se han entregado más de 150 000.

Lea también:

Los postulantes tienen la oportunidad de aprender inglés en cuatro módulos. Este programa solo cubrirá la totalidad del costo del programa correspondiente al nivel A1 y las clases se dictarán en diferentes institutos del Ecuador.

Entre los requisitos, se encuentra ser ecuatoriano, tener más de 18 años de edad, tener título de Bachiller registrado en el Ministerio de Educación, no constar como persona beneficiaria incumplida de crédito educativo y no haber sido sujeta a terminación anticipada por incumplimiento de obligaciones de un contrato de financiamiento de beca o ayuda económica con la Senescyt.

César Augusto Vásquéz, secretario de la Senescyt, detalló que en la primera fase se inscribieron 100 000 personas, mientras que en la segunda parte ascendió a 300 000.

También en Teleamazonas: