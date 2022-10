Leo Campana marcó el gol más rápido en la historia del Inter Miami

El ecuatoriano Leonardo Campana se convirtió en el autor del gol más rápido en la corta historia del Inter Miami tras marcar a los 35 segundos de juego. El equipo que preside el inglés David Beckham se impuso 4 – 1 al Orlando City en la MLS.

Campana aprovecho un error del equipo rival y desde los 30 metros de distancia colocó el primer tanto para su equipo.

Leo Campana also known as the fastest goal scorer in #InterMiamiCF history👏🔥#MIAvORL | 1-0 pic.twitter.com/MOFcFFcXFq