Leo Campana es el nuevo jugador del New England Revolution

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana dejó el Inter Miami y dio un nuevo paso en su carrera deportiva al convertirse en jugador del New England Revolution, en lo que se ha confirmado como el traspaso interno más caro en la historia de la Major League Soccer (MLS).

Este jueves 19 de diciembre de 2024, se oficializó el fichaje, valorado en 2,5 millones de dólares en fondos de asignación general, según informó el Inter Miami, a través de sus redes sociales.

Gracias por todo, goleador 🔔💗🖤



Forward Leonardo Campana has been traded to the New England Revolution, acquiring a Major League Soccer (MLS) trade-record of $2.5 million in General Allocation Money. pic.twitter.com/b4VDRmddzS