«No solo es un error político, sino una traición a los principios que nos vieron nacer como movimiento». Con estas palabras Leonidas Iza, excandidato presidencial y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se refirió al acuerdo entre asambleístas de Pachakutik y el Gobierno Nacional.

A través de una carta, difundida en redes sociales el martes 6 de mayo, Iza rechazó esta alianza legislativa que busca dar Gobernabilidad a Daniel Noboa en los próximos cuatro años y aseguró, que a su parecer, «vende la dignidad de los pueblos por cuotas de poder efímero«.

Iza dijo a los legisladores de Pachakutik que existe contradicciones en su postura y no se puede trabajar en temas que forman parte de su agenda, como la defensa del medio ambiente o justicia. «El país también los recordará. No todos nos vendemos. No todos hemos renunciado a la coherencia», agregó.

De igual forma, el presidente de la Conaie dijo que este no es un llamado a la confrontación sino a la

conciencia tras el acuerdo. «Si aún les queda un poco de dignidad y principios, señores asambleístas, este es el momento de rectificar. Es tiempo de reconstruir la esperanza sobre la verdad. De recordar que los pueblos del Ecuador no olvidarán quiénes estuvieron con ellos cuando más lo necesitaron», sentenció.

A los ecuatorianos y a los asambleístas del Movimiento #Pachakutik: pic.twitter.com/EMTAYguAKE — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) May 7, 2025

El dirigente indígena recalcó que el proyecto político de Pachakutik nació como una expresión de resistencia, una voz de los excluidos y como un proyecto colectivo que «defendía la justicia, la soberanía y la vida digna».

Además, el excandidato presidencial dijo que como Consejo de Gobierno de la Conaie respeta la decisión de las bases sobre su preferencia electoral en la segunda vuelta, pero también respalda al movimiento Pachakutik para avanzar con las demandas históricas «sin claudicar en sus principios, respetando la democracia interna y asumiendo el proceso de unidad con otros movimientos de izquierda».

«El correísmo y el anticorreísmo han llevado al país a un fracaso rotundo, donde todos los ecuatorianos están perdiendo, excepto aquellos que se nutren y viven de mantener y profundizar esta polarización (…) Han usado la falsa ecuación correísmo/anticorreísmo para apropiarse del país» y para que estas lamentables situaciones no estremezcan el corazón de los ecuatorianos.», sentenció Iza en la misiva.

