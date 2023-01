Un proyecto de ley para establecer un «régimen jurídico de trabajo en plataformas digitales» está a días de definirse en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea. Sin embargo, ha levantado cuestionamientos y develado realidades de quienes se dedican a esta actividad.

En esta iniciativa se abordan temas relacionados al tipo de contratación, seguridad social, política de empleo y la inspección de estas actividades en el país. Sin embargo, los trabajadores de las plataformas aún la desconocen y existe una ola de información sobre las intenciones del proyecto.

¿Qué temas aborda el proyecto?

Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea

La asambleísta de la Revolución Ciudadana Johanna Ortiz, quien presentó el proyecto en 2021, indica que la propuesta nació de «de una realidad dura que se ve todos los días en el país». Ella asegura que Ecuador enfrenta una precarización laboral en las plataformas digitales que se agudizado tras la pandemia del Covid-19.

“Es importante que se debate sobre el tema para darle al país una ley que garantice el trabajo digno y que erradique la precarización de la que son víctimas estas personas».

Por ello, este proyecto se trabajó en conjunto con el Frente de los Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp), las empresas de plataformas digitales nacionales e internacionales, la academia, y grupos de Investigación, como FARO y Observatorio de Plataformas Digitales.

Ortiz señala que con esta normativa se garantizará el cumplimiento de los derechos de quienes se dedican a esta tarea, pues actualmente no son reconocidos bajo la relación de dependencia. De acuerdo con la asambleísta, esta categorización se debe realizarse de forma urgente, porque cumplen con todos los requisitos y con ello se estaría reconociendo sus derechos.

«Estamos seguros que es momento de poder legislar para este sector que ha sido invisibilizado», añade.

Y desde Frenapp también se reconoce está necesidad pues los repartidores y conductores de estas plataformas no pueden exigir cambios en sus condiciones, como el aumento de tarifas, porque necesitan un reconocimiento laboral que solo lo puede dar la ley.

Beneficios al país

Además, Johanna Ortiz asegura que con esta norma habrá importantes beneficios al país tanto en la recaudación de tributos como en las condiciones que laboran estas personas.

En el texto se establecerá que todas las empresas tengan domicilio físico y tributario en el país. Actualmente hay varias que no tributan. De igual forma, con la regularización se incentivará a la conformación de empresas nacionales que garanticen la condición de cada trabajador.

“Estamos construyendo una ley para garantizar los derechos de los trabajadores (…) Vamos a instar dentro de la Comisión para llevar a cabo este reconocimiento laboral. No nos vamos a prestar para ningún tipo de propuesta que les afecte a los trabajadores, al contrario seguiremos insistiendo en que se deba reconocer como trabajadores y sus derechos estén garantizados». Es momento de que Ecuador debate sobre esto», dice Ortiz.

Cuestionamientos a la normativa

Durante esta semana se viralizaron audios y chats de supuestos integrantes del sector que se encuentran en desacuerdo con lo que se establece en el proyecto. Incluso se habla de un supuesto sueldo sectorial.

Sobre este tema, Ortiz manifiesta que no se ha tratado y todo estaría vinculado a una intención de deslegitimar el objetivo del proyecto. Incluso señala que formaría parte de una estrategia para provocar temor en el sector y continuar con la precarización.

También Frenapp se refiere al tema mediante un comunicado donde señaló una «malintencionada acción» con el objetivo de desprestigiar al sindicato y evitar que se implemente la normativa. De igual forma, el frente recuerda que su única intención es luchar por los derechos para todo el sector.

Mafias en las plataformas digitales

Trabajador de delivery en el Quicentro Sur. Teleamazonas

El Frente de los Trabajadores de Plataformas Digitales también revela la presencia de mafias en las plataformas digitales.

Carolina Hevia, secretaria para la defensa jurídica de la Frenapp, detalla a Teleamazonas que ya existe una denuncia en Defensoría del Pueblo, la cual va a ser reforzada para que se active un mecanismo de derechos humanos y de seguridad.

De igual manera, cuenta que hay una regularización en curso para las personas que trabajan en esta actividad y recalca que el proceso es accesible. Sin embargo, todavía hay quienes no lo hacen porque no tiene los papeles en regla o tienen antecedentes penales.

Hevia dice que como parte de este proceso es probable que se realice un estricto control para verificar la identidad de cada trabajador con sus documentos personales y cuenta con la que labora. Esto con el objetivo de evitar actos delictivos como robos, asaltos, tráfico de sustancias ilícitas, entre otros.

Sobre la conformación de las mafias, develó que en su mayoría se conforman desde el personal de soporte, quienes venden las cuentas registradas o crean cuentas con datos falsos o robados y luego las vende a personas indocumentadas. Asimismo, manifiesta que hay varias personas que registran correctamente sus datos en las diferentes aplicaciones y luego las alquilan.

Las empresas han indicado que cada persona debe ingresar la documentación correspondiente según los términos y con ello se garantiza legalidad. Sin embargo, Carolina Hevia manifiesta que esto no es suficiente pues no hay un filtro que verifique cada uno de los datos proporcionados.

Condiciones laborales

Repartidor de plataforma digital. API

El Centro de Investigación y Acción Independiente (Faro) recogió datos importantes sobre las condiciones socioeconómicas de este grupo de personas. El estudio se realizó el año pasado a 754 hombres y mujeres que laboran en este sistema en Quito.

Como resultados se obtuvo que el 76% de estas personas tienen esta actividad como principal fuente de ingresos de su hogar. Además, el 87% son jefes de hogar.

También se conoció que los encuestados trabajan más de 45 horas por semana y laboran entre 6 y 7 días a la semana. Obteniendo un ingreso promedio mensual de entre los 150 a 400 dólares.

De acuerdo con un estudio de impacto de las plataformas digitales en Ecuador de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) realizado en 2022, el promedio de los ingresos mensuales de conductores y repartidores es:

Tiempo completo ( 8 horas o más): 476,00 dólares

Medio tiempo ( 4 a 7 horas): 289,00 dólares

A tiempo parcial (0 a 3 horas): 199,00 dólares

En la investigación también se determinó que los conductores y repartidores reportan el alto grado de autonomía (54%) y el control de sus ingresos (26%) como las razones principales del uso de plataformas digitales. Y solo un 16 % labora en esta actividad por la facilidad para generar ingresos.

Y otra de las características del negocio que llama la atención es el modelo de negocio de las plataformas que les permite a los conductores y repartidores generar ingresos a través de múltiples plataforma

Una oportunidad laboral

Parqueadero de motocilcistas de delivery en el Quicentro Sur. Teleamazonas

La gran mayoría de estos trabajadores de plataformas digitales labora en este sistema porque han encontrado una oportunidad laboral en medio de la difícil situación del país.

Raúl, de 28 años, señala que en esta actividad encontró una forma de sustento económico para poder independizarse ante la falta de empleo. Él desconoce el proyecto que se está trabajando en la Asamblea y solo pide a las autoridades que les permitan trabajar sin tantas restricciones.

De igual manera, Manuel, un joven de 19 años que se dedica a esta actividad, cree que los cambios que se proponen en el proyecto no van a tener un impacto positivo en sus condiciones laborales. Señala que si con la normativa se les va a permitir ingresar al sistema de la Seguridad Social, las condiciones del país tampoco le van a permitir beneficiarse de los servicios.

Hernán, de 28 años, también se dedica al delivery por necesidad, sin embargo, asegura que obtiene buenos ingresos de esta actividad, alrededor de 25 dólares por día trabajando en una jornada mínima de ocho horas.

Todos reconocen que las tarifas que las aplicaciones les entregan por cada servicio no son un pago justo pero «al no tener más oportunidades» no le queda otra opción que seguir laborando. «No hay trabajo, uno tiene que adaptarse a lo que tiene», indica Hernán.