El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, se pronunció sobre la posibilidad de aumentar el número de equipos en la Serie A para el 2021.

Según dijo en entrevista con El Universo, Loor considera que la propuesta de aumentar 18 el número de equipos participantes en Serie A no será apoyada.

“LigaPro no pretende ello. No es reglamentario y, desde mi posición personal, no voy a apoyar la iniciativa”, afirmó.

Y agregó que son los clubes los que toman esas decisiones por mayoría de votos, Sin embargo, por el momento casi ninguno aprueba la propuesta.

Esta iniciativa de cambiar el número de clubes en la Serie A nace de la idea de una parte de la directiva de El Nacional. En la última fecha, el club militar perdió la categoría al ubicarse como el peor equipo del presente año.

Los «puros criollos» habrían planteado la petición de eliminar la Serie B y aumentar el número de participantes en la Primera A.

Sobre esta intención, Loor manifestó: “Es normal que quieran buscar una solución a lo que sucedió (descenso a la B), pero LigaPro no hará eso”.

Cabe recordar que en el año 2019, el mismo club El Nacional quedó en los últimos lugares y debía haber descendido. Sin embargo, un movimiento similar y el aumento de clubes en la serie A, a 16, evitó que el club rojo juegue en la serie B.

