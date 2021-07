Los Bucks de Milwaukee se proclaman campeones de la NBA

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se proclamaron este martes campeones de la NBA tras derrotar a los Phoenix Suns. Se trata de su primer título en cincuenta años.

Un impresionante Giannis Antetokounmpo, con 50 puntos y 14 rebotes, aplastó esta noche a los Suns (105-98). Así le dio a los Bucks el segundo anillo de su historia después del que lograron en 1971 con Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson.

Antetokounmpo fue elegido MVP de las Finales tras una actuación portentosa e histórica a lo largo de toda la serie.

Los Bucks perdían 0-2 tras los dos primeros encuentros en Phoenix (EE.UU.), pero se rehicieron de forma magistral hasta sumar cuatro victorias consecutivas.

Congratulations to the Bucks for a Fantastic Victory.

Song_God body

Artist_ @itsLaycon#FearTheDeer #NBAFinals pic.twitter.com/QVjAbkgXNR