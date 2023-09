Luis Miguel y Los Panchos, eliminados en la semana final de Yo Me Llamo

La Gran Final está cada vez más cerca. Seis participantes quedaron en competencia al concluir la gala 59 de Yo Me Llamo Ecuador, la noche de este miércoles 6 de septiembre del 2023. Luis Miguel y Los Panchos fueron eliminados.

La tercera gala de la Semana Final se transmitió en vivo. Los participantes cantaron acompañados por una banda en el escenario. El público volvió a ser coprotagonista: 253 306 votos se registraron a través de las plataformas digitales de Teleamazonas (el portal www.teleamazonas.com, la fanpage @TeleamazonasEcuador en Facebook y las cuentas @teleamazonasec en Instagram y Twitter).

El jurado conformado por Pamela Cortés, Erika Vélez y Axel y el público, a través de sus votos, decidieron que continúen en el programa Mon Laferte, Juan Gabriel, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Julio Jaramillo, Héctor Lavoe.

Héctor Lavoe abrió la gala con el tema ‘Un amor de la calle’. Una pareja de bailarines lo acompañó en el escenario. «Siempre preciso, siempre bien cantado. La verdad es que disfrutamos mucho, nos deleitas con tu show, con la seguridad que tienes. Muy bien logrado», le dijo Pamela Cortés en la devolución.

El segundo participante de la noche fue Julio Jaramillo con el tema ‘Rondando tu esquina’. El imitador lució una camisa blanca y un pantalón de tela negro. «Lo que nos muestras en cada gala es increíble. El amor que le tienes a Julio Jaramillo lo transmites», le dijo Erika Vélez.

Luis Fonsi le cambió el ritmo a la noche con el tema ‘Corazón en la maleta’. Cinco bailarines lo acompañaron en el show. Además, el participante vistió igual que el artista mexicano. «La rompiste como siempre, me encanta que tomes nuevos desafíos», le dijo Axel en la devolución.

Mon Laferte, la única mujer en competencia, salió cuarta al escenario. Ella interpretó el tema ‘Por qué me fui a enamorar de ti’. La participante lució un vestido azul con puntos blancos y zapatos rojos que combinaron con una gran rosa roja de su cabello. «Siempre disfruto verte crecer en el escenario. Estás preciosa», le dijo Pamela.

El quinto participante de la noche fue Juan Gabriel. Tres bailarinas lo acompañaron durante la presentación, mientras cantó el tema ‘Caray’. El imitador bailó e interactuó con el público y el jurado. Al final del show Erika le dijo: «Te amamos, me gustó muchísimo como manejaste al público. Hoy te vi inmenso y me encanta verte así».

Manuel Turizo puso a bailar a todo el jurado con el tema ‘Una lady como tú’. Además, él bailó con una de las tres bailarinas que lo acompañaron durante la presentación. «Te vimos unos pasos distintos. Me encantó. siempre decimos que tienes una energía especial vos», le dijo Axel.

Con baile incluido y tres bailarinas en el escenario. Luis Miguel interpretó el tema ‘Ahora te puedes marchar’. Al finalizar Axel le dijo: «Me gusta que has traído un tema rítmico, te vi muy canchero hoy, bailando, moviendo la cadera».

Los Panchos cerraron la gala con el tema ‘La barca’. Los tres integrantes lucieron ternos de color gris con camisa blanca y corbatín negro. «Siempre es impecable lo que nos traen al escenario», les dijo Pamela en la devolución.

Tras la deliberación el jurado eligió a Mon Laferte como la favorita de la noche.

La noche de este miércoles se abrieron votaciones para que el público elija a su imitador favorito de Yo Me LLamo Ecuador. Usted puede votar en este enlace. También puede hacerlo en las redes sociales de Teleamazonas: Facebook, Instagram y X (Twitter).

Mire a su cantante en la cuarta gala de eliminación de la Semana Final, este jueves 7 de septiembre. Por este día el programa arrancará a las 20:00.

#Eliminatorias | Vive la pasión del fútbol en la pantalla de Teleamazonas este jueves 7

👉https://t.co/BEK9tU2jmi#PAR 🇵🇾 vs #PER 🇵🇪#ARG 🇦🇷 vs #ECU 🇪🇨 pic.twitter.com/bMhPkuInPF