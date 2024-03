Luisa González: «Noboa no tiene un plan serio» para enfrentar la violencia

Para la excandidata presidencial, Luisa González, el actual mandatario, Daniel Noboa no tiene “un plan serio” para enfrentar la violencia en el país. La también presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa asegura que la situación «no ha mejorado» en los últimos meses.

«No ha habido un cambio», subraya en una entrevista con EFE en Madrid. La excandidata está allá para reunirse con la militancia de su formación política. Advierte de que, lejos de mejorar, «las condiciones de violencia, delincuencia, pobreza y desempleo se van a profundizar«.

González insiste en que su partido ha dado «todo su apoyo» a Noboa para que «pueda tener condiciones de gobernabilidad, condiciones de aplicar planes y programas que puedan mejorar la seguridad y el empleo».

«De ahí nace parte de la seguridad, por generar empleo y luego estabilizar la economía, la salud y la educación, pero lamentablemente, hasta ahora no vemos un plan serio», enfatiza.

En esa línea, considera que los Decretos de estado de excepción “no han logrado contener la violencia y la delincuencia”. Esto pese a “sacar toda la fuerza pública a las calles”. Y aunque el Gobierno de Noboa asegure que los homicidios han disminuido en un «60%» o que las muertes violentas diarias hayan pasado de «28 a 6», González insiste en que el país sigue «viendo como día a día muere gente víctima de los asaltos».

También denuncia que las «víctimas de secuestro siguen manteniéndose en niveles altos» así como la extorsión a «empleados, funcionarios, empresarios o emprendedores».

«Si tú quieres poner una tienda vienen y te cobran un dinero, si no pues o te queman el vehículo o te asesinan, eso ha continuado, no hay una mejora. Por lo tanto -resume-, no vemos un plan de gobierno serio, estructurado, que vaya a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos».

En ese sentido, considera que lo que hay son «medidas improvisadas»: «es un Gobierno totalmente improvisado, que ha incumplido las ofertas de campaña».

La propuesta de Revolución Ciudadana

González comparte que desde Revolución Ciudadana creen que «lo primero que tiene que haber es un plan de trabajo» y critica que Noboa hable «de un plan Fénix que nadie sabe qué significa, ni dónde está».

A su juicio, la fuerza pública ecuatoriana está «sin vehículos». Sostiene que «los policías salen a la calle sin armamento, sin chalecos antibalas”. Por ello señala que lo primero es “equipar a la fuerza pública con sistemas de inteligencia para poder investigar dónde están las redes del delito».

