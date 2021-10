Maluma explica por qué dio un manotazo a un fanático

Maluma vivió un incómodo momento durante su visita a Nueva York, pues un fanático sujetó con fuerza su brazo mientras el cantante estaba subiendo a un auto, hecho que no le gustó al colombiano y reaccionó dándole un manotazo.

La acción de Maluma provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos criticaron al intérprete de ‘Hawái’, otros salieron en su defensa.

Tras la polémica, el intérprete de ‘Felices los 4’ se pronunció en sus redes sociales sobre el incidente: “Yo amo su cariño […] Pero hay cosas que se pasan de la línea, y cuando a uno lo agarran duro de la mano, eso a cualquier persona le incomoda […] Hay que ser un poquito más respetuosos», comentó en video el cantante.

Luego agregó: «Pero yo amo el cariño que me dan de todas las maneras y lo siento en mi corazón. Que quede como enseñanza, no agarran a la gente de la mano duro. Esa no es la manera de expresar el cariño».

🎥| Maluma hablando del incidente que ocurrió con un "fan" ayer en New York. pic.twitter.com/S9KsUh6I0c — Maluma Updates (@Maluma_Updates) September 29, 2021

