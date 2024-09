Manchester City afronta el juicio en el que podría perder la categoría. El imperio del City podría tambalearse si le es esquivo el juicio que comenzó en la jornada del 16 de septiembre de 2024 en Inglaterra por supuestamente cometer múltiples infracciones deportivas.

El conjunto entrenado por Pep Guardiola, ganador de ocho títulos de la liga inglesa desde 2012, incluidos los cuatro últimos, además de una Champions en 2023, puede ver frenada su exitosa trayectoria. Esto, en caso de que la Premier League encuentre evidencias en su contra.

Seis años después de que comenzara una investigación de la Premier y 19 meses de que se presentaran 115 cargos contra los campeones ingleses, comienza una audiencia que decidirá el destino del City.

Un panel independiente analizará las pruebas durante al menos dos meses. Es poco probable que se emita un veredicto hasta enero o febrero de 2025. Por ello, la prensa inglesa ha denominado el «juicio del siglo» del deporte británico.

