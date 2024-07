La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se solidarizó a través de un video con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras los allanamientos de la Fiscalía en una de sus empresas por la investigación por un supuesto contrabando de combustible en el caso denominado Triple A, este martes 23 de julio del 2024.

«No hay cabida para disputas ni para una justicia que persigue personas y no delitos. Solidaridad, Aquiles Álvarez, que brille la verdad» escribió la Prefecta en su cuenta de X.

Guayaquil, Guayas y el Ecuador no la están pasando bien. Lo dije y lo vuelvo a ratificar. Primero Guayas y luego la política.

Ustedes me eligiron para trabajar y es lo que estoy haciendo. Esta provincia es mi hogar. Aquí viven los míos, como los tuyos.

Y quiero que le vaya bien. La política tiene esos caminos a veces tan complicados de transitar. Tantas miserias e infamias, pero también cosas maravillosas, como la cara felicidad de una madre servida, de una madre que atendida, de un padre donde se consiguio que obtenga trabajo.

Así que por eso sigo haciendo política. Sin embargo, en los últimos tiempos el Ecuador enrarecido, nublado, oscuro así que uno le pierde la fe a muchas cosas. Y sobre todo, a la justicia.

La Justicia, que hoy más que nunca creo que está politizada, como siempre lo ha sido. La política debería ser parte de ese ejercicio pleno que asegure el bienestar de la gente. Y la justicia de la mano, por supuesto, perseguir delitos y no personas.

Lo que hoy pasa con el Alcalde de Guayaquil nos hiere y nos duele. Mi solidaridad, querido Aquiles. Estoy segura de que la verdad brillará.

Y que tendrás, y debes tener, un proceso técnico, legal y justo. Eso es lo que esperamos todos. Lo vuelvo a decir una vez más, no estamos bien.

Las familias sufren todos los días. Hay familias que emigran, enteras dejando al país. ¿Por qué? Perdieron la esperanza.

Hay seres queridos que van a cenar a un restaurante y son asesinados. Hay taxistas que salen a buscar pan para sus familias y los matan en plena madrugada. Ese es el Ecuador al que tratan de hacernos creer que es el cotidiano, y no lo es. No deber ser. Y por eso yo sigo trabajando desde Guayas.

Para recuperar la patria, debemos comenzar por nuestra provincia. Por Guayas, por ella, todo.

Absolutamente todo. Mi cariño, mi trabajo, mi ahínco y mi pasión. Y espero que hoy los políticos escuchen que necesitamos unidad, madurez y sensatez en momentos tan oscuros y grises que se vive en el Ecuador.

