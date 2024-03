‘Chito’ Vera está listo para ser primer campeón ecuatoriano de la UFC

La noche de este sábado 9 de marzo de 2024, en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, Marlon ‘Chito’ Vera se enfrentará al actual campeón y principal contendiente en la categoría de peso gallo de la UFC, Sean O’Malley.

El UFC 299 comenzará con los combates preliminares a las 18:00 horas, extendiéndose hasta aproximadamente las 22:00 horas. El evento principal, conocido como main card, dará inicio a las 22:00 horas (hora de Ecuador).

‘Chito’ Vera y ‘Suga’ cerrarán el programa y, por ello, subirán al octágono antes de la media noche, aproximadamente a las 23:30. Quien triunfe en esta pelea se llevará el título mundial de las 135 libras en la UFC.

Esta importante pelea se podrá ver por ESPN, Star Plus y UFC Fight Pass para Ecuador y el resto de Sudamérica.

Planning on taking the belt back to Ecuador Saturday night 🇪🇨#UFC299 | @ChitoVeraUFC pic.twitter.com/CzgVzJeDMM