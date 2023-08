La revancha entre ‘Chito’ Vera y Sean O’Malley sería por el título de la UFC

Sean O’Malley, luego de proclamarse nuevo campeón de la categoría peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado 19 de agosto de 2023, retó al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera como su próximo rival en el octágono.

Marlon Vera también tuvo acción en este evento y venció por decisión unánime en una gran actuación ante el brasileño Pedro Munhoz.

El nuevo campeón estadounidense lo primero que hizo tras coronarse con el título, fue retar al peleador manabita. Vera y O’Malley lucharon el pasado 15 de agosto de 2020, en el evento UFC 252, en el Apex de Las Vegas con victoria del tricolor.

El ecuatoriano noqueó al norteamericano, lo lesionó y se quedó con la victoria. Además Vera quedó con el título del único luchador en noquear al norteamericano, pues es la única derrota que monarca de peso gallo ostenta en su récord en la UFC.

“¿Ganó Chito? ¿Fue aburrido? Probablemente. Quiero a Chito en Diciembre en Las Vegas en el T-Mobile. Vamos”, dijo Sean O’Malley después de coronarse monarca de peso gallo. El norteamericano venció al favorito Aljamain Sterling, en el estelar de la cartelera de la UFC 292 de este sábado.

El ‘Chito’ por su parte reaccionó a través de sus redes sociales sociales y se refirió al desafió del nuevo campeón de la UFC. «Luchando por un título mundial muy pronto», escribió el manabita en su cuenta de X (Twitter).

Además del posteo que estuvo acompañado de una foto del luchador luego de su pelea y añadió: «Mándame contacto. Ok»

Fighting for a world tittle very soon. pic.twitter.com/NWakx6CUkl