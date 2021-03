Más de 200.0000 adultos mayores registrados para la vacunación en Ecuador

Más de 200.000 adultos mayores se encuentran ya registrados para vacunarse contra la covid-19, aseguró este miércoles Jorge Wated, secretario de Gabinete de la administración de Lenín Moreno.

En un mensaje a la nación, Wated señaló que, pese a los inconvenientes suscitados en el portal gubernamental para inscripciones ya hay «más de 200.000 registrados en la página web».

«A medida que pasen los días, la saturación de la página web irá bajando; y todos nuestros adultos mayores estarán registrados en el Plan Vacunarse», dijo.

REGISTRO SERÁ AUTOMÁTICO

El responsable del Gabinete aclaró que si el adulto mayor recibe un bono del gobierno o si es jubilado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mayor de 65 años su registro será automático.

«Este es el momento para nuestros adultos mayores porque ellos son nuestra prioridad en este momento», manifestó al pedir a la ciudadanía que si no es su fase, no intente registrarse para recibir la primera dosis de la vacuna para no saturar la plataforma.

El sistema de registro digital de adultos mayores en la Fase 1 del Plan Vacunarse, se restableció el martes después de que el lunes presentase serios inconvenientes, que suscitaron la protesta de la ciudadanía.

Los mayores a 65 años pueden inscribirse en la plataforma son su número de cédula de identidad, correo electrónico, número de teléfono celular.

El registro, definición de citas, consultas y vacunación son totalmente gratuitos.

PLAN VACUNARSE FASE 1

Según el Gobierno, en el Plan Vacunarse Fase 1 se prevé inocular a los adultos mayores (unos 1,3 millones) hasta el próximo 20 de mayo.

Para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, la misión social gubernamental Las Manuelas, tendrán un procedimiento específico para cubrir su vacunación. Cerca de 250.000 adultos mayores integran este grupo, que contará con un protocolo específico para su vacunación voluntaria.

VACUNACIÓN

Ecuador inició el pasado 21 de enero su plan nacional de vacunación con una «fase piloto» o «fase cero» en la que se distribuyeron vacunas al personal sanitario de primera línea, así como a personas mayores y personal de centros geriátricos.

El pasado 4 de marzo comenzó en el país la «Fase 1» del plan masivo de vacunación. Este prevé inmunizar a 2 millones de personas hasta el 20 de mayo.

LA COVID-19 EN CIFRAS

Ecuador registró el martes 302.854 casos acumulados de covid-19. Mientras que los decesos sumaron 16.259, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública que basa sus informes en pruebas PCR realizadas.

Los fallecimientos se reparten entre 11.467 confirmados, (20 muertes desde el domingo) y 4.792 probables, precisó la cartera sanitaria.

Pichincha es la que más casos reporta con 104.508, seguida de Guayas, con 38.771 positivos.

Les siguen las provincias de Manabí (22.823 positivos), Azuay (18.138), El Oro (13.872), Loja (11.162), Tungurahua (10.576), Imbabura (9.097), Santo Domingo de los Tsáchilas (8.493), Cotopaxi (8.490), Los Ríos (8.337) y Esmeraldas (6.484), entre las más afectadas. EFE

