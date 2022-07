Miles de aficionados recibieron este miércoles en Copenhague (Dinamarca), al ganador del Tour de Francia 2022, Tomas Vingegaard.

Tras aterrizar al mediodía en un avión privado que había sido escoltado por dos cazas F-16 de las Fuerzas Armadas de Noruega, en el aeropuerto de Kastrup, la comitiva del ciclista recorrió las calles de la capital hasta la Plaza del Ayuntamiento.

«Muchas gracias a todos los que vinieron y muchas gracias a todos los que me han apoyado en las últimas tres semanas,» dijo Vingegaard.

Desde el balcón ante la multitud, ataviado con el maillot amarillo y acompañado de su mujer y su hija, el ciclista saludó a los aficinados.

En declaraciones a los medios daneses, afirmó que todavía le parece «una locura» pensar que ha ganado el Tour de Francia. También dio las gracias a los clubes de ciclismo amateur de Dinamarca. «Sin ellos probablemente no habría ganado,» afirmó.

Today is a day of pride and joy in Denmark🇩🇰The victory and sportsmanship of Jonas Vingegaard – Winner of #letour 2022🥇- was celebrated by thousands of Danes gathering in the streets of Copenhagen to cheer Jonas along on his drive from the airport to the City Hall. pic.twitter.com/4JNJ5CQCcI