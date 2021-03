Millones de arañas «invaden» casas en Australia escapando de las inundaciones

Millones de arácnidos y otros insectos, así como serpientes, están cubriendo las áreas más elevadas de Australia en un intento de escapar de una de las peores inundaciones en el país de los últimos 20 años, asegura el portal RT

Así, Matt Lovenfosse, un residente de Nueva Gales del Sur, quedó asustado por lo que vio. «Todas las arañas se arrastraron hasta la casa, las vallas y hacia todo adonde sea posible llegar», comentó.

Lovenfosse publicó uno de los videos más impactantes. “Salí a echar un vistazo y eran millones de arañas”, aseguró.

Y no se trata solo de arañas: «Cuando sube el nivel del agua, las serpientes suben a los árboles», agregó.

Además de arácnidos, también hay «eslizones, hormigas, básicamente todos los insectos, grillos: todos simplemente tratando de escapar de la inundación», comentó otra habitante de la zona, Shenae Varley. Las lluvias que azotan al país oceánico serían la razón de los desplazamientos de estos animales.

My hometown is flooding right now. And for those who wonder if there’s really a lot of spiders in Australia. See the brown in this pic? That’s all spiders trying to escape the flood pic.twitter.com/dk8ydGmHwg