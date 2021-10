Ministra de Gobierno rechaza que involucren a policías en crisis carcelaria

La ministra Alexandra Vela, junto a la comandante general de Policía, Tannya Varela, y otras autoridades de Estado, comparecen hoy ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, en la que se aborda y analiza el tema de la seguridad ciudadana y sus indicadores en el Ecuador.

La ministra Vela resaltó que Ecuador, por su ubicación geográfica se encuentra en la ruta del tráfico y tránsito de la droga. Una cosa es producir droga y otra es ser país de tránsito.

“El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nos empeñamos todos los días en detener el tráfico”, resaltó; y explicó que Colombia, el mayor productor de cocaína, produce al menos 1.228 toneladas al año; el segundo productor es Perú, con 117,2 toneladas al año; y Bolivia elabora 53,8 toneladas.

La Secretaria de Estado dijo que desde mayo de este año, el Gobierno Nacional está para responder por todo lo que antes no se hizo y que ahora hay que enfrentar.

“Este es el esfuerzo que se realiza, si hay alguien que está enfrentando este fenómeno, ese es el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso”, expresó la ministra Alexandra Vela.

La ministra Vela entregó el informe del trimestre de julio a septiembre con la información de la verificación del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030; y del Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza.

Aclaró que el informe sobre las acciones en la Rehabilitación Social le debe ser solicitado al SNAI, ente autónomo que tiene a su cargo las cárceles.

También indicó que Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, fue designada –mediante Decreto- como delegada del Presidente ante el Organismo Técnico de Rehabilitación Social. DEFENSA A LA POLICÍA NACIONAL Durante la comparecencia, tras la insinuación de la asambleísta Lucía Placencia (ID), de que servidores de la Policía Nacional habrían participado en los hechos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, la ministra exteriorizó su rechazo.

“Con absoluta y total frontalidad, y con la firmeza que es indispensable, rechazo de manera total y absoluta, semejante afirmación carente de veracidad. No hubo ningún miembro de la Policía Nacional incurso en esa masacre. La Policía ingresó desde el perímetro externo que es su responsabilidad hacia el interior de la cárcel, para impedir que los privados de libertad, dentro de la cárcel continúen matándose entre ellos, que quede esto absolutamente claro. Ningún miembro de la Policía Nacional participó de ninguna manera en semejante acto de atrocidad que demuestra niveles de salvajismo y de deshumanización, no propios de un ser humano. No puedo aceptar de nadie una afirmación así. La Policía Nacional del Ecuador cumple su tarea de proteger la vida y proteger la integridad física de los ecuatorianos, eso es lo que hace y ha hecho”, enfatizó la ministra Vela.