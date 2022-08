Moderatto te hará sacudir la cabeza con ‘Rockea Bien Duro’

Moderatto presenta “Rockea Bien Duro”: la moderattización de RBD. Se trata de un trabajo en el que demuestran que el rock y el pop no tienen que ser enemigos naturales.

Y claro, resulta que el mítico quinteto mexicano borra fronteras entre ambos géneros al tomar clásicos absolutos de RBD y darles nueva vida. Al sonido característico de Moderatto se suma un desfile de estrellas invitadas que te pondrán a sacudir la cabeza.

Cuando Moderatto anunció el lanzamiento de su disco homenaje a RBD, la expectativa se fue al cielo.

La legendaria agrupación mexicana acostumbra a tener proyectos sorprendentes gracias a su espíritu juguetón y creativo. Con ello logró romper barreras entre géneros para dar cabida a los amantes de la buena música.

Sí, son rebeldes

“Rockea Bien Duro”, nombre con el que fue bautizado este tributo, ya es toda una realidad. Es, sin duda, uno de los mejores materiales de su carrera, dando vida nueva a clásicos inmortales del pop.

“Empezamos tocando en pequeños lugares de pop y rock como discotecas o antros, y no había lugar en el que no pusieran canciones de RBD. Durante ese período pudimos coincidir con ellos en algunos eventos y siempre hubo muy buena química; así que cuando surgió la idea de hacer un disco con versiones moderattizadas de RBD, no lo pensamos dos veces”, dijo la banda.

Y continúan: “la idea nos pareció perfecta y acorde a nuestro espíritu de unión a través de la música: los fresas rockeando y los rockeros freseando. Todos felices, todos contentos en un gran ritual donde el pop y el metal se juntan”.

Más canciones

Así fueron apareciendo sencillos como “Sólo Quédate En Silencio” junto a Danna Paola; ”Sálvame”, con Aitana; “Ser O Parecer”, en compañía de Nicole Favre y Aczino.

También está “Nuestro Amor”, donde les acompaña nada más y nada menos que Anahí, uno de los rostros icónicos de RBD.

