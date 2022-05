Moisés Caicedo desde los 16 años soñaba con llegar a Europa

El ecuatoriano Moisés Caicedo se convirtió en una de las figuras más jóvenes de la Selección que tiene ya su pase listo para Qatar 2022.

El jugador de 20 años se ha destacado por su actuación en con la camiseta del Brighton de Inglaterra, equipo en el que marcó su primer gol.

Se convirtió en el octavo jugador ecuatoriano en anotar en la Premier League.

La anotación de Caicedo fue festejado por toda la hinchada y sus compañeros de cancha.

Desde sus 16 años ya soñaba con triunfar en Europa y ahora lo está consiguiendo.

Su trabajo le permitió marcar un gol al Manchester United, club en el que juega Cristiano Ronaldo.

El volante ecuatoriano jugará su primera copa del Mundo en Qatar 2022.

Caicedo envió un mensaje en inglés para todos los ecuatorianos e hinchas del Brighton

The man of the moment! 💬🇪🇨 pic.twitter.com/yAidCRWzbh