Mujer fue secuestrada tras tomar un taxi de aplicación en Guayaquil

“Es una situación horrible, me tenían amarrada, me tenían vendada los ojos, no sabía dónde estaba. Todos los días estuve en un sitio en condiciones no aptas”. Este fue el testimonio de una mujer de 29 años que fue secuestrada el sábado 15 de abril del 2023, en Guayaquil.

La víctima viajó desde la ciudad de Ibarra y al llegar al Puerto Principal tomó un taxi de aplicación sobre la Av. Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad, donde comenzó su pesadilla.

El conductor del vehículo junto a otro hombre, tomaron a la mujer y se la llevaron a una vivienda donde la mantuvieron en cautiverio. Según las autoridades, solicitaban 30 mil dólares a cambio de la libertad de la mujer.

La mujer cuenta que durante estos dos días estuvo vigilada por dos personas. “Yo pensé que me iban a matar, porque me halaron, me sacaron de la vivienda y me tenían con una pistola”.

Los secuestradores enviaron mensajes de texto a los familiares de la víctima en los cuales exigían el dinero para no atentar contra la vida de la joven.

Sin embargo, tras el aviso de la familia a las autoridades, la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional coordinó un operativo que permitió la ubicación y rescate de la mujer. Además, William Villarroel, comandante de la Zona 8, informó que cuatro personas fueron aprehendidas, una de ellas de origen dominicano.

La víctima, quien agradeció las acciones de las autoridades, se reencontró con su padre el martes 18 de abril. En medio de lágrimas reconoció que será difícil superar este episodio de su vida.

