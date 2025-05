Actualizado 14:00

Redacción Teleamazonas.com I

El Mundial de Clubes se verá en la cancha de Teleamazonas. Los 32 mejores equipos de las seis confederaciones protagonizan un evento sin precedentes organizado por la FIFA. Y usted podrá disfrutar de los partidos, en señal abierta, a nivel nacional. Fútbol para todos.

Las emociones se vivirán desde el 14 de junio hasta el 13 de julio, en 11 ciudades de los Estados Unidos. En este nuevo formato, el Mundial de Clubes se realizará cada cuatro años, lo cual garantiza un torneo que reúne a lo mejor del fútbol mundial.

El torneo reviste un especial interés para el fútbol ecuatoriano. Cinco futbolistas nacionales participarán de la competición mundial: Moisés Caicedo con el Chelsea de Inglaterra; Willian Pacho, con el PSG francés; Gonzalo Plata, con el Flamengo de Brasil. Además estarán Allen Obando del Inter Miami y Andrés Micolta, del Pachuca mexicano.

El Mundial de Clubes contará con ocho grupos de cuatro equipos. Los clubes de las citadas llaves se medirán entre sí y los dos mejores avanzarán de fase.

Equipos como el Inter de Miami del astro Lionel Messi; el todopoderoso Real Madrid; Bayern Múnich de Alemania, además de Boca Juniors y River Plate, Flamengo y Fluminense son algunos de los equipos que mostrarán su talento en la cancha de Teleamazonas. Usted podrá disfrutar de estos juegos.

El partido inaugural del sábado 14 de junio del 2025 enfrentará al Inter de Miami con Messi a la cabeza ante el Al Alhy de Egipto. El juego es a las 19:00 de Ecuador.

One month until the USA welcomes the world. 🇺🇸🏆#TakeItToTheWorld | #FIFACWC