La afición mexicana intentó desvelar a Ecuador antes del duelo por el Mundial

La previa del partido entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 también se vivió fuera de la cancha.

La noche del lunes 29 de junio, cientos de aficionados mexicanos se reunieron frente al hotel donde se hospedó la selección ecuatoriana para hacer ruido e intentar alterar el descanso del plantel.

De acuerdo con medios mexicanos como Fox Sports México, N+ (Televisa) y RÉCORD, los hinchas utilizaron claxonazos, tambores, matracas, bocinas, megáfonos e incluso motocicletas para generar el mayor ruido posible en los alrededores del hotel, ubicado en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México.

Una serenata antes del partido

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de aficionados vestidos con la camiseta de México entonando cánticos y gritando consignas contra Ecuador mientras hacían sonar instrumentos y bocinas.

La concentración de aficionados motivó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, que resguardaron el perímetro del hotel mientras continuaban las manifestaciones de los seguidores mexicanos.

La expectativa creció en la previa

El encuentro entre Ecuador y México definió uno de los cupos a los octavos de final del Mundial 2026 y despertó una gran expectativa entre ambas aficiones.

Durante los días previos, miles de aficionados mexicanos llegaron a la capital para acompañar a su selección.

Hasta el cierre de esta nota, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se pronunció sobre el incidente ni informó si el ruido afectó la preparación del equipo de Sebastián Beccacece.