Sheinbaum pausa el diálogo con Ecuador hasta después del partido del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó pronunciarse este lunes 29 de junio sobre un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador.

La mandataria aseguró que ya hablará del tema después del partido entre ambas selecciones por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Diplomacia en pausa: 90 minutos de fútbol primero

Durante una rueda de prensa, una periodista consultó a Claudia Sheinbaum si respondería a las recientes declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien reiteró su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La mandataria mexicana respondió de forma breve y señaló que el tema será tratado una vez concluya el encuentro entre México y Ecuador.

"Ya vamos a hablar de la relación Ecuador-México, ya que pase el partido. Por lo pronto mucha suerte a la selección", expresó.

🇲🇽🗣 Claudia Sheinbaum sobre “Topos” mexicanos que acudieron en apoyo a Venezuela.



🔴 La presidenta menciona que viajaron de manera gratuita y desde 1985 trabajan en labores de rescate. pic.twitter.com/DnTTUxINVY — teleSUR TV (@teleSURtv) June 29, 2026

Noboa y la puerta abierta al diálogo

Las declaraciones de Sheinbaum llegan días después de que Daniel Noboa afirmara que "no hay razón para mantener malas relaciones" entre Ecuador y México, al insistir en su intención de normalizar los vínculos diplomáticos.

El pronunciamiento de ambos mandatarios se produce en la antesala del partido que enfrentará a las selecciones de Ecuador y México este martes por un cupo a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

México se prepara para el partido del Mundial

En la misma comparecencia, Sheinbaum también se refirió a la expectativa que genera el encuentro mundialista.

Recordó que, durante la jornada del partido, los servidores públicos podrán trabajar bajo la modalidad de teletrabajo y que las instituciones educativas tendrán día libre.

La decisión busca facilitar que los aficionados puedan seguir el compromiso entre México y Ecuador, uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.