La Tri recordó el emotivo discurso de Hernán Galíndez antes de enfrentar a Alemania

Hernán Galíndez motivó a la Tricolor antes del triunfo sobre Alemania.

La cuenta oficial de La Tri publicó un video que muestra uno de los momentos más emotivos vividos por la selección ecuatoriana durante el Mundial 2026.

Aunque el equipo posteriormente quedó eliminado ante México, la publicación recordó uno de los momentos más significativos del camino mundialista y el liderazgo que mostró el arquero dentro del vestuario.

En las imágenes aparece el arquero Hernán Galíndez dando un discurso de motivación al plantel antes del compromiso frente a Alemania, un encuentro que terminó con la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final.

"Este no va a ser el final, porque no lo merecemos. Tengo un grupo de hermanos que hace todas las cosas bien y que se merece cosas buenas. Estoy orgulloso de ustedes", expresó el guardameta ante sus compañeros.

Un mensaje para recordar el camino de Ecuador

El video fue difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol como parte de los recuerdos de la participación de la Tricolor en Norteamérica 2026.

El mensaje de Galíndez buscó reforzar la unión del grupo y la confianza antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

En otra parte de su intervención, el arquero alentó a sus compañeros a enfrentar las dificultades con determinación: "La vida se pone cuesta arriba y hay que pararse enfrente y decirle: no me gusta lo que está para mí, quiero otra cosa".

El discurso llegó antes del triunfo sobre Alemania

Las palabras de Galíndez precedieron al histórico triunfo de Ecuador sobre Alemania, resultado que permitió a la Tricolor avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Aunque el equipo posteriormente quedó eliminado ante México, la publicación recordó uno de los momentos más significativos del camino mundialista y el liderazgo que mostró el arquero dentro del vestuario.