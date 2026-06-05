¡Alarma en Alemania! Lennart Karl se lesiona a días del Mundial y podría ser baja contra Ecuador

La selección de Alemania ha entrado en un estado de máxima alerta a solo nueve días de su debut en el Mundial 2026. La joya del Bayern Múnich, Lennart Karl, sufrió una preocupante lesión durante el entrenamiento de este viernes 5 de junio del 2026 en el Soldier Field de Chicago, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Julian Nagelsmann.

El atacante de 18 años tuvo que abandonar la práctica de forma inmediata y fue trasladado a un hospital local para someterse a exámenes médicos de urgencia.

El propio seleccionador alemán no ocultó su pesimismo en la rueda de prensa previa al amistoso ante Estados Unidos, confirmando que la situación "no pinta bien" y que están a la espera de los resultados de una resonancia magnética para evaluar la gravedad del daño.

El estratega teutón admitió que ya analizan el peor de los escenarios, el cual obligaría al equipo a descartar a su joven figura y activar una convocatoria de emergencia para reemplazarlo antes de que empiece la cita mundialista.

Esta sensible baja sacude los planes de la escuadra germana, que comparte el Grupo E del certamen junto a Costa de Marfil, Curazao y Ecuador.

Karl llegaba en un momento de forma espectacular tras firmar una temporada de 17 goles con el Bayern y haber sido titular en la reciente goleada 4-0 ante Finlandia; ahora, su ausencia abre una enorme interrogante en el ataque alemán de cara al decisivo choque ante la Selección Ecuatoriana en la fase de grupos.