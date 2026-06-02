La Selección de Ecuador tiene definida su piel para sus juegos en la Copa del Mundo 2026

Un entrenamiento de la Selección de Ecuador en Estados Unidos

La Selección de Fútbol de Ecuador ya conoce la indumentaria con la que saltará a la cancha en su estreno mundialista. La Tri utilizará su uniforme alterno en el partido de debut de la Copa del Mundo 2026 frente a su similar de Costa de Marfil.

Este encuentro inaugural para el conjunto ecuatoriano se disputará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 18:00 (hora de Ecuador), marcando el inicio de la ilusión mundialista para el país.

Según la planificación logística y reglamentaria establecida por los organizadores del torneo de la FIFA, el día de su debut la 'Tri' vestirá una camiseta de color azul combinada con pantaloneta y medias blancas.

Uniformes de Ecuador en el Mundial Tomado de redes sociales

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) detalló este cronograma de indumentarias para los compromisos correspondientes al Grupo E, una zona clave donde los dos primeros clasificados obtendrán el acceso directo a los dieciseisavos de final.

Para la segunda jornada, el equipo ecuatoriano se medirá ante el seleccionado de Curazao el sábado 20 de junio a las 19:00 (hora de Ecuador). En este cotejo, el equipo saltará al terreno de juego luciendo su uniforme titular totalmente amarillo, una indumentaria monocromática donde la camiseta, la pantaloneta y las medias compartirán el color tradicional de la selección.

Uniformes de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 Tomado de redes sociales

Finalmente, el cierre de la primera etapa del certamen para la escuadra dirigida por el técnico Sebastián Beccacece tendrá lugar frente a la poderosa selección de Alemania, el jueves 25 de junio a las 15:00 (hora de Ecuador).

Para este tercer y último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional vestirá una combinación mixta compuesta por la clásica camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta y medias de color azul.